Locarno

L’ex direttore dei Servizi culturali ha usufruito di depositi e custodi del Comune per scopi personali – Un ultimo tassello, dopo il discusso caso legato al procedimento in corso per «l’affare dei falsi Modigliani», che è stato mal digerito dal Municipio – L’Esecutivo a tutto campo sull’operato dell’alto funzionario