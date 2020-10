Il livello del Lago Maggiore, dopo la repentina impennata del weekend, sta lentamente scendendo. Ieri in serata era infatti calato di qualche centimetro rispetto alla quota massima di 194,48 metri, raggiunta domenica. Complice anche il meteo che, se non prettamente volto al bello, ha per lo meno risparmiato la regione da ulteriori precipitazioni. Alcune strade cittadine sul lungolago, così come diverse aree rivierasche, sono comunque ancora a mollo.

Quantità inattesa

Le piogge del weekend, ricordiamo, hanno superato la ragguardevole cifra di 400 millimetri nelle 24 ore in diverse aree, facendo ingrossare i fiumi. In particolare il Ticino e la Maggia. «A dispetto dell’evento registrato alla fine di agosto, il preallarme – ci confida a bocce quasi ferme il comandante della Protezione civile di Locarno e Vellamggia, Lorenzo Manfredi – riguardava il vento più che l’acqua». Sebbene si prevedessero piogge, insomma, quelle cadute tra venerdì notte e sabato mattina hanno superato le attese. «Così abbiamo subito attivato il programma informatico (ndr. elaborato con la SUPSI) – continua Manfredi – che restituisce una previsione delle quote del Verbano». E anche delle aree che verranno toccato dall’eventuale esondazione. «Il programma si è rivelato ancora una volta affidabile, indicando un livello massimo di 195,5 metri». Il sistema, dunque, ha «sbagliato» di solo 2-3 centimetri. Non male, tenendo conto che il livello si è alzato di 2,5 metri nell’arco di un giorno.

Solo le misure necessarie

«Così abbiamo subito contattato i comuni rivieraschi (come Ascona, Locarno, Muralto, Minusio, Tenero e Gambarogno), in modo che potessero prendere le misure adeguate», aggiunge ancora il comandante. Solo quelle necessarie, appunto, per una quota di 195,5 metri e non di 196 e oltre, che comporterebbe la posa sistematica di paratie e altro, con un investimento di molte migliaia di franchi oltre che di parecchie ore di lavoro. Come dire che il programma, con la sua previsione, contribuisce anche a limitare i costi di esondazioni di questa portata.

Almeno una settimana

Quella del lago, al contrario dei fiumi, è una forza calma. I locarnesi lo sanno bene e si dimostrano sempre molto sereni quando il Verbano s’ingrossa. Ma le esondazioni creano comunque danni economici e un certo allarme. Soprattutto se di portata maggiore rispetto a quella registrata finora. Come evolverà, dunque, la situazione? «Il livello del lago sta calando pian piano», risponde Lorenzo Manfredi. «Prima che rientri, scendendo sotto quota 195 metri, ci vorranno comunque diversi giorni. Verosimilmente una settimana».

Senza volersi lanciare un eccessivi allarmismi, Manfredi incrocia ora le dita, sperando nella clemenza di Giove Pluvio. «Dovessimo registrare un altro evento simile, con il lago già abbastanza alto, l’esondazione potrebbe rivelarsi importante», conclude ricordando che anche nel caso attuale il Verbano, venerdì a quota 193, era un po’ più alto solito, per la stagione, proprio a seguito delle forti precipitazioni registrate alle fine di agosto.

