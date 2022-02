Ben vengano l’ampliamento e la ristrutturazione delle scuole elementari di Solduno. Ma giuria e Municipio optino per una soluzione che utilizzi in modo parsimonioso il suolo, preservando il più possibile il «campetto» e le sue peculiarità per il bene dei bambini di oggi e di domani. È l’appello lanciato da un gruppo di mamme in vista della scelta del progetto d’architettura per l’ammodernamento da 26 milioni dell’edificio scolastico. E per dar maggior forza alla loro richiesta, le mamme hanno lanciato una petizione on line su Campax (http://act.campax.org/petitions/salviamo-il-campetto-di-solduno).