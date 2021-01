Le sponde e le acque del Gambarogno alla conquista del Festival del film di Soletta con un cortometraggio «noir». La manifestazione cinematografica, giunta alla sua 56.ma edizione, a causa della pandemia è in programma solo sul web fino al 27 gennaio. Tra i film annunciati nel programma «virtuale» del festival che sono stati girati in Ticino e sostenuti dalla Ticino Film Commission, troviamo due fiction, due documentari e un cortometraggio. Il cortometraggio, che s’intitola «Tuffo», è stato girato nell’autunno del 2019 a Vira Gambarogno e, complice un casting effettuato direttamente in loco, ha visto come comparse alcuni residenti della località sulle sponde del Lago Maggiore. Il film, come annuncia lo stesso regista, il trentenne Jean-Guillaume Sonnier, in una lettera aperta indirizzata ad autorità e abitanti del Gambarogno, sarà proiettato sul sito del festival solettese in anteprima nazionale. «Una proiezione con accessi limitati – sottolinea Sonnier nella sua missiva -. Però non dispero, appena superata l’emergenza Covid, di poter organizzare una serata pubblica in Ticino per scoprire insieme il film. Abbiamo scelto il Festival di Soletta perché non volevamo ulteriormente ritardare la promozione del film. Nonostante l’incertezza che ci circonda, ci stiamo impegnando per offrire al cortometraggio girato nel Gambarogno una promozione più ricca possibile per onorare il vostro lavoro e la vostra fiducia», scrive ancora il regista.

