Quel pregiato polmone verde dove s’intrecciano lido e lounge

Una volta ci si andava soprattutto per trovare refrigerio nelle acque del fiume o per prendere il sole sulla spiaggia sabbiosa, assaporando l’atmosfera da riviera mediterranea. Oggi il Meriggio di Losone (o Merisg per gli autoctoni) – pregiato polmone verde alla confluenza fra Maggia e Melezza – è diventato un luogo d’incontro e di svago fra i più gettonati del Locarnese. Non solo in qualità di lido fluviale, ma anche come sorta di salotto all’aperto dove prendere un caffè o un aperitivo con gli amici. Una metamorfosi favorita anche dall’apertura del River Merisg Sports & Lounge, il nuovo snack bar voluto dal locale Patriziato (proprietario dell’area) e che ha – fra l’altro – permesso di prolungare la stagione. La prima, di stagione, è quasi conclusa e il bilancio è positivo. «Sì – conferma...