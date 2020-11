«A quei tempi furono in molti a dargli del matto». Eppure, come raccontano le nipoti Bettina e Sara, Riccardo Cattori andò avanti convinto con la sua idea. Concepì e costruì un supermercato in mezzo al nulla, nella campagna losonese. Il primo del genere realizzato in Ticino. E, alla fine, il progetto si rivelò una vincente follia. Tanto che oggi, a cinquant’anni di distanza, il centro commerciale continua ad esistere e a essere uno dei punti di riferimento nel Locarnese. Regione di cui ha accompagnato la storia e alle cui vicende è strettamente legato, come si racconta in un libro edito per il giubileo da Armando Dadò e curato dalla giornalista Nathalie Ghiggi Imperatori.

