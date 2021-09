È iniziato stamattina alle Criminali il processo nei confronti del 32.enne tedesco accusato di aver assassinato la sua partner, una 22.enne inglese, il 9 aprile 2019 nella camera 501 dell’Hotel La Palma Au Lac di Muralto. Già in calendario a luglio, ma poi rinviato per un supplemento tecnico richiesto dal giudice Mauro Ermani, il procedimento ha rischiato ancora di subire uno spostamento. L’avvocato difensore del 32.enne, Yasar Ravi, durante la discussione sulle questioni preliminari, ha infatti richiesto un ulteriore rinvio per permettere al suo consulente di esaminare il rapporto sulla perizia medica commissionata dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis ad un esperto dell’Università di Losanna. Dopo una breve riunione, la Corte ha deciso di soprassedere sulla richiesta di Ravi «poiché un ulteriore valutazione del professionista incaricato dalla difesa non avrebbe spostato più di tanto l’esito della perizia».