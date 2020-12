Secondo il PLR i conseguenti lavori hanno creato «inevitabili disagi in particolare ai confinanti, ma non solo: rumori anche notturni, difficoltà negli spostamenti e di accessibilità all’area della stazione. Il raddoppio dei binari, come sappiamo, ha comportato importanti interventi edili: il rifacimento e l’ampliamento del ponte, i nuovi marciapiedi, il sottopassaggio e il nuovo ponte sul Carcale. A lavori ormai terminati possiamo tirarne le conclusioni. Il nuovo sottopasso è sicuramente un valore aggiunto per il Comune e per gli abitanti delle Campagne, così come in generale l’aspetto moderno della nuova fermata che riprende gli attuali standard FFS. In attesa che il nuovo Piano particolareggiato Santa Maria diventi realtà a mente del gruppo PLR è necessario fare delle valutazioni in merito all’accessibilità alla nuova fermata per chi abita nella zona est del paese».