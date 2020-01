«Ho sentito un tonfo quella sera. Sul momento non ho dato peso a cosa potesse essere, anche perché essendo San Silvestro c’era un po’ di casino...». A parlare è una persona che vive nella palazzina rosa in via Pioda a Locarno, situata proprio dietro la sede delle Officine idroelettriche della Maggia, dove martedì sera è stato rinvenuto il cadavere di una 52.enne. «Una donna cordiale, gentile, di poche parole, che non aveva mai dato fastidio», ci dice un’altra persona. La vittima, svizzero-tedesca, a quanto pare, abitava da tre anni in quell’appartamento. Viveva sola ed «ogni tanto passava un uomo a trovarla». Non è chiaro se sia lo stesso uomo fermato dalla Polizia cantonale, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti coordinati dal sostituto procuratore generale Nicola Respini. Che legame c’era fra la vittima e la persona posta in stato di fermo? Avevano una storia, come sembrerebbe? «La donna stava abbastanza sulle sue – racconta l’inquilina del palazzo accanto – e dava l’impressione di non parlare perfettamente l’italiano. A volte mi è capitato di vedere l’animale accompagnato solo da un uomo. Avevo sentito dire che era il suo compagno».