«Questo non è il centro tamponi del Festival». Vuole essere subito chiaro Alessandro Cimmino, responsabile della struttura allestita presso la palestra Peschiera, nei pressi del Fevi. Anche se è ovvio che per il pubblico della kermesse cinematografica e per le delegazioni in visita è sicuramente diventato il centro di riferimento. Tanto che all’interno sono presenti i desk a cui questi ultimi possono rivolgersi; «per una questione di fatturazione» ci spiegano. Il centro test COVID-19 di via Peschiera è un’iniziativa privata della GISC Sagl in collaborazione con il farmacista Federico Tamò. Il QR code per la prenotazione del tampone rimanda infatti al sito del test rapido connesso alla Farmacia Malè di Bellinzona, di cui il portavoce dell’ordine dei farmacisti è titolare. Un’iniziativa che punta (anche) a sgravare il lavoro delle farmacie cittadine, già molto sollecitate dai locarnesi in partenza per le vacanze. E un’alternativa comoda ai festivalieri.

Per accedere alle proiezioni in Piazza Grande e al Palexpo Fevi (oltre che alla Rotonda a partire dalle 18) è infatti obbligatorio essere in possesso di un certificato COVID. Che contiene, oltre a cognome, nome, data di nascita e numero del certificato, i dati relativi alla vaccinazione, alla guarigione (validità di sei mesi) o al risultato negativo di un test PCR (72 ore) o di un test antigenico rapido (48 ore). Il codice QR, con la firma elettronica della Confederazione, viene accuratamente controllato dal personale del Festival tramite degli scanner.

Il centro alla Peschiera è davvero grande. Sono 6-7 i box sempre attivi, con possibilità di arrivare fino a 16 e 2.000 test al giorno. Nella giornata di sabato, ad esempio, «ne sono stati effettuati 150 in mezz’ora». Non deve sorprendere, quindi, se all’esterno della struttura non è visibile un lungo serpentone di persone. «Il senso è proprio quello – aggiunge Cimmino - di tenere ‘‘ferma’’ il meno possibile la gente fuori e dentro. Ci si ferma per il tampone, rapido o PCR, e gentilmente si passa oltre. È uno spazio comodo per tutti, aperto fino al 15 agosto tutti i giorni tra le 13 e le 20».

Che in via Peschiera vi sia un centro per i test COVID, anche se non legato al Festival, per l’organizzazione è sicuramente un «sollievo». Non solo perché rende più semplice poter scegliere di concentrare in un unico posto i collaboratori, gli ospiti e le delegazioni che necessitano di sottoporsi al tampone, ma anche per l’eventuale pubblico. «Abbiamo fatto il possibile e l’impossibile per proteggere il pubblico e anche i nostri lavoratori – ci ha spiegato negli scorsi giorni Christian Mancini, responsabile del protocollo sanitario della kermesse -. Un segno di rispetto verso tutta una società che ha sofferto molto in questi mesi e che ha diritto di svagarsi senza preoccupazioni».

Va detto, comunque, che chi intende godersi il programma scelto dal Locarno Film Festival senza essere in possesso di un certificato COVID non viene escluso. Per le proiezioni a Teatro Kursaal, PalaCinema, GranRex, PalaVideo, Cinema Rialto, La Sala e L’altra Sala non è richiesta la presentazione del certificato COVID. Ma è necessario indossare la mascherina, anche da seduti durante il film (il personale presente in sala controlla e «richiama all’ordine»), e ovunque vige l’obbligo di prenotazione. Per partecipare a conversazioni, talks, meeting e tavole rotonde presso la Rotonda è sufficiente scaricare l’app di tracciamento Mindful. «Ci sono da rispettare tutta una serie di misure di sicurezza, ma chiunque potrà comunque vedere ogni film proposto in questa edizione. Ribadiamo, e ne siamo fieri, che abbiamo fatto in modo che questo Festival sia davvero di tutti – aveva aggiunto il responsabile del protocollo sanitario -. Nessuno escluso».

Cinema is back, quindi. Come si legge sullo schermo all’inizio di ogni proiezione. E, per rubare le parole al consigliere federale Berset, che della pandemia è stato un volto pubblico, «ora è tempo di ritrovare l’abitudine di entrare in sala, di stare in contatto con la gente, di incontrarci». Sì, ma in sicurezza.

