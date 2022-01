Si tratta con ogni probabilità del più grande cantiere nella storia dell’acquedotto. E, grazie a investimenti cospicui per una cifra che in totale supererà i 4 milioni di franchi, permetterà a Gordola di chiudere il cerchio della profonda opera di sistemazione e ammodernamento delle strutture iniziata oltre una decina di anni fa. Un cerchio che, una volta appunto completato, metterà a disposizione del Comune e dei suoi abitanti infrastrutture non solo a norma, ma anche all’avanguardia. Senza addentrarci nei minimi particolari dei singoli interventi, che sono davvero molti e variegati, vale però la pena soffermarsi su quelli in corso nella valle del Carcale, nelle zone di Montecucco e di Sasso Fenduto, permettendo in particolare l’aggiornamento di due bacini e di una condotta di trasporto, costruiti...