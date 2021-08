E allora iniziamo con le novità organizzative imposte dalla situazione sanitaria: «La prima regola è che bisogna prenotare il proprio posto, tramite l’app Locarno 74, oppure attraverso il sito Locarnofestival.ch. La seconda regola è che per accedere in Piazza Grande (alla sera), al Fevi e in Rotonda (alla sera) servirà il certificato COVID. Chi non ce l’ha potrà farsi testare o guardarsi il film della Piazza Grande a La Sala. Oltre alle farmacie della regione, sarà operativo un Centro alla Peschiera. Anche in questo caso i test possono essere prenotati online». Per le restanti 11 sale, invece, il certificato COVID non sarà necessario, «anche se la prenotazione del posto sarà comunque obbligatoria», chiosa Brunschwig. Nelle 11 sale la capienza sarà limitata a due terzi mentre la mascherina sarà obbligatoria. «La capienza dei luoghi con certificato COVID, invece, rimane quasi invariata, mentre l’uso della mascherina non sarà obbligatorio in Piazza Grande. Per contro, la richiederemo al Fevi dove potranno essere accolte 2.800 persone; in Piazza Grande tra le 6 e le 7 mila». Un migliaio in meno rispetto agli anni passati. Queste, grosso modo, le nuove disposizioni: «È chiaro che non sarà come in passato. Possiamo però dire di aver fatto il possibile per semplificare ogni passaggio, rendendo il festival fruibile a tutti, secondo quello spirito di libertà che ha sempre contraddistinto questa manifestazione». Intanto, i primi riscontri sono incoraggianti. «Al momento abbiamo più di 30 mila prenotazioni». Un numero che fa ben sperare, anche se un certo calo di pubblico è già stato messo in conto: «Ci aspettiamo una riduzione del 30%».