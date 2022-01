È iniziato stamattina di fronte alla Corte militare presieduta dal colonnello Mario Bazzi il processo a carico dell’ex comandante delle Guardie di confine Regione IV Mauro Antonini e all’ex capo dello Stato maggiore. I due sono accusati di reiterata gestione infedele, reiterata falsità in documenti e appropriazione indebita per aver creato e alimentato fra il 2009 e il 2018 una cosiddetta «cassa nera», vale a dire un tesoretto alimentato attraverso dei premi di prestazione del 2009 (per 5.000 franchi) e del 2012 (3.500 franchi in buon Coop) e attraverso una donazione proveniente dal Circolo culturale delle Guardie di confine (1.500 franchi che dovevano essere versati in beneficienza o all’Associazione sportiva delle GdF).

I due – questa la tesi accusatoria: gli imputati si professano innocenti – avrebbero poi usato la cassa nera per far fronte a diverse spese di rappresentanza (cene, regali), a spese personali (il pagamento di alcune imposte dell’ex capo dello Stato maggiore), e ad alcune fatture lavorative. A fine agosto 2018, quando era emerso il caso, la cassa nera conteneva ancora 29.25 franchi.

Stamane, al Tribunale militare 3 a Locarno, il dibattimento non è ancora entrato nel merito. L’avvocato di Mauro Antonini, Elio Brunetti, ha infatti sollevato tre questioni pregiudiziali, su cui ora si dovrà esprime la Corte. La prima: l’uditore (colui che nel processo militare sostiene l’accusa) Martino Righetti «ha violato in modo crasso il principio accusatorio e di immutabilità dell’atto d’accusa». Questo perché, ha sostenuto Brunetti, l’atto d’accusa odierno si distingue in maniera marcata da un primo proposto nella primavera 2021, che prospettava l’accusa di truffa. Tanto marcata che non si può parlare di integrazione, né di sostituzione.

La seconda: l’atto d’accusa è troppo vago, con un susseguirsi di «presumibilmente» e di «non meglio precisato» in relazione a persone, azioni e cose. Tanto vado da “limitare il diritto alla difesa”: impedirebbero di stabilire esattamente cosa possa essersi nel frattempo prescritto, e in alcuni casi di effettuare controinterrogatori su alcune delle persone coinvolte. Brunetti chiede quindi che l’Atto d’accusa venga completato precisando tutte le date, i luoghi e le identità persone indicate, e che il processo venga riavviato fino ad allora.

La terza: la violazione del principio ne bis in idem. Cioè l’impossibilità di essere giudicato due volte per lo stesso reato. L’uditore, ha affermato Brunetti, nel proporre un nuovo atto d’accusa ha implicitamente desistito dalle accuse di truffa e falsità in documenti, cosa che corrisponderebbe a un decreto d’abbandono. Ma ora per gli stessi fatti propone ora l’imputazione di appropriazione indebita e falsità in documenti. Questo comporta un proscioglimento di Antonini e del presunto correo.

L’uditore Righetti ha risposto affermando che le accuse «sono belle in apparenza ma lasciano il tempo che trovano». È consolidata prassi in ambito militare, ha affermato, che un atto d’accusa nuovo sostituisca quello vecchio integrandolo: «Abbiamo riportato tutti i fatti immaginabili affinché sia il Tribunale a valutare la fattispecie per cui condannarli». Ha anche affermato che «La difesa non si è accorta che anche nel nuovo atto d’accusa c’è l’imputazione di reiterata truffa. La difesa vuol far credere che perché questa accusa non è riportata nel titolo questa accusa non debba essere considerata dal Tribunale». Un’interpretazione che ha lasciato scettico Brunetti: «Apprendo adesso che il reato di truffa rientrerebbe dalla finestra». Da notare che la parola truffa non appare mai esplicitamente nel nuovo atto d’accusa.

La Corte deciderà sul da farsi poco prima di mezzogiorno

