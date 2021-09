Un desiderio di rinascita dal sapore dantesco: è questa la cifra dell’edizione 2021 degli Eventi letterari Monte Verità, intitolata Un’altra vita . «Vogliamo che questa sia un’edizione “normale”, la più normale possibile in tempi poco normali. C’è il settecentesimo anniversario della morte di Dante, certo, ma c’è soprattutto l’urgenza di raccontare e interpretare il rivolgimento sociale che stiamo vivendo», osserva il direttore artistico Paolo Di Stefano. Testimonianza dall’interno di un «cammino» di ricostruzione, dopo il trauma della pandemia e della crisi economica e sociale, gli Eventi letterari desiderano guardare al futuro, interrogandosi sui modi in cui può essere immaginata una nuova vita e, in particolare, sul ruolo che gli scrittori, i poeti e i filosofi potranno svolgere nell’aiutarci a «riveder le stelle».

Nata in Canada nel 1967, Rachel Cusk vive e lavora nel Regno Unito. Nel corso di quasi trent’anni anni di carriera – che l’hanno vista esordire a soli 26 anni con Saving Agnes (MacMillan, 1993), vincitore del Premio Whitbread per la miglior opera prima – ha pubblicato quindici volumi di narrativa e saggistica. Nel 2015 ha dato inizio ad un’opera in tre parti, pubblicata da Einaudi, con la quale si è imposta sulla scena letteraria internazionale. Resoconto, primo romanzo di questo «ciclo dell’ascolto», uscito nel 2018 in traduzione italiana, è stato inserito da «La Lettura» tra i migliori 10 libri dell’anno. Nel 2019 è stata la volta di Transiti, e nel 2020 di Onori, terzo ed ultimo volume della trilogia. Il titolo più recente pubblicato per Einaudi è il saggio-mémoir Il lavoro di una vita. Sul diventare madri (2021), uscito in lingua originale inglese nel 2001. Cosa succede ad una donna – occidentale, emancipata, lavoratrice – quando diventa madre? Cosa rimane di lei, della sua identità precedente, quando diventa «qualcos’altro»? Un tagliente resoconto lontano da qualsiasi luogo comune, un ritratto arguto, intelligente e ferocemente umoristico di una condizione delicata come quella della maternità, che proietta le donne – letteralmente – in «un’altra vita».