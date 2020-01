Nel lago per la Befana. Fa venire i brividi solamente a pensarci, ma oggi per la Nodada de la Befana di Brissago era una data particolare e in tanti, quindi, hanno deciso di dimostrarsi impavidi, immergendosi nelle acque del Verbano.

Sono infatti stati in 90 a rispondere all’appello della società organizzatrice, la locale Verbano Sub, che festeggiava i vent’anni dell’evento, ideato da Ilario Fidanza per l’Epifania del 2000.

I partecipanti hanno nuotato i tradizionali 80 metri solo in costume da bagno (vietatissime, infatti, le mute) in un lago la cui temperatura era di 9,2 gradi. Al termine, come ricompensa, lenticchie per tutti in piazza Municipio.

©CdT.ch - Riproduzione riservata