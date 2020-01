Non c’è pace per il Valle Maggia Center. Il complesso residenziale e commerciale in costruzione tra via Vallemaggia e via Galli, nel quartiere locarnese Campagna, dopo alcuni ricorsi e un paio di varianti che ne hanno rallentato l’iter edificatorio, ora si trova confrontato con qualche inaspettato ostacolo archeologico. Dopo la demolizione dei vecchi stabili, che ospitavano prima...