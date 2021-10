«Hanno abusato delle loro funzioni come amministratori, prima e dopo l’acquisto della maggioranza di azioni della Clinica Santa Chiara e della Fobe holding da parte della Clinica Luganese Moncucco. Per questo sono stati «messi alla porta» ed esclusi con effetto immediato dalla convenzione». Mauro Dell’Ambrogio, presidente della Fope, holding azionaria che insieme alla Moncucco ha acquisito nel maggio scorso il controllo dalla maggioranza dell’istituto di cura locarnese, commenta così la disdetta della convenzione che regola il rapporto di prestazione con la dottoressa Daniela Soldati, direttrice sino alla primavera scorsa della clinica, nonché dei colleghi Maurizio Caporali e Adrian Sury. Tre disdette immediate che, come ha anticipato il portale TIO, sono state comunicate lunedì scorso sia...