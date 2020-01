Sinteticamente, i promotori, grazie ai capitali forniti da un gruppo di investitori svizzeri - come ha spiegato Sontag - intendono ristrutturare e ampliare l’hotel Monte Bré, chiuso da tempo, mettere a disposizione 17 camere e una SPA,e realizzarvi intorno una sorta di villaggio montano, con gruppi di rustici costruiti ex novo, con 53 appartamenti in tutto di varia metratura, ispirandosi architettonicamente alle case in sasso e legno della Val Bavona. Il tutto su una superficie di circa 15.000 mq che comprende anche aree di svago, piscina e un campo di tennis. Niente di invasivo, insomma, «anzi un complesso che si integra al meraviglioso paesaggio in cui è inserito e lo valorizza, creando una piazzetta con esercizi pubblici, negozi e servizi aperti a tutti, non solo agli ospiti del resort, che attualmente la frazione di Monte Brè non ha», ha spiegato il CEO del gruppo Aedartis, attivo da tempo in Svizzera in altri complessi alberghieri e resort. Ma è stata soprattutto la raffica di domande rimaste praticamente senza risposta e che generalmente si è concentrata sull’impatto ambientale dei lavori (trasporti di materiale, elicotteri), sulla viabilità (stretta e unica strada di accesso al cantiere), sull’approvvigionamento idrico ed energetico e sull’invasione di turisti in una zona altrimenti tranquilla, che ha acceso gli animi in platea. Lo stesso Marc Sontag è apparso spiazzato dal fervore del pubblico in sala e nemmeno l’avvocato Marco Broggini, che cura gli interessi legali del gruppo zurighese in Ticino, è riuscito a placare gli animi. «Il vostro è un progetto opaco, c’è voluta un’iniziativa popolare perché si arrivasse qui. Ma anche adesso non ci volete dare delle risposte semplici sugli effetti collaterali e i disagi che comporteranno i lavori e la messa in esercizio del resort. Voi non salirete con i vostri camion su quella strada, piuttosto mi ci metterò di traverso», ha detto tra gli altri Fabrizio Sirica, consigliere comunale PS e tra i primi firmatari della petizione anti-resort. E poi ancora Marco Ricca, dell’Associazione Salva Monte Brè, ha espresso le sue perplessità: «Avete acquistato circa 30.000 mq di terreni e case, cosa ne farete degli altri 15.000 mq che non utilizzate per il resort?» ha chiesto, ricevendo una vaga risposta da Sontag: «Non abbiamo ancora deciso».