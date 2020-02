«L’inoltro della domanda di costruzione al Comune darà alla gente la possibilità di vedere esattamente cosa sarà costruito a Monte Brè, e come il progetto verrà adattato all’ambiente circostante. Questo è un altro passo verso la realizzazione di un resort di dimensioni modeste, con un fascino di livello mondiale. Sebbene il lavoro sia tutt’altro che finito, siamo fieri del piano di progetto che rispetta l’ultimo Piano regolatore». Così si esprime Marc Sontag, CEO della Aedartis AG di Pfäffikon, società che come previsto ha depositato a Palazzo Marcacci a Locarno la domanda di costruzione per il progetto alberghiero-residenziale «Borgo Miranda» di 70 camere previsto in collina. Adesso toccherà ai preposti uffici ed al Municipio fare le valutazioni del caso, considerando la Zona di pianificazione istituita dalla Città. E decidere quindi se pubblicare l’incarto o «congelarlo» come appare prevedibile. Non siamo al momento riusciti a contattare l’Ufficio tecnico per chiarire questo dilemma (maggiori info domani sulla versione cartacea).