Continuerà, il processo a carico dell’ex comandante delle Guardie di confine Regione IV Mauro Antonini e dell’ex capo dello Stato maggiore, accusati di aver gestito e alimentato una cassa nera fra il 2009 e il 2018. I due si professano innocenti. La Corte del Tribunale Militare 3, presieduta da Mario Bazzi, ha infatti respinto le questioni pregiudiziali sollevate dall’avvocato di Antonini, Elio Brunetti. A mente della Corte l’uditore (il rappresentante dell’accusa) aveva il diritto di modificare l’atto d’accusa (un primo era stato proposto nella primavera 2021, ma poi rispedito al mittente dallo stesso Tribunale) sino all’inizio del dibattimento. E lo stesso atto d’accusa non è stato ritenuto eccessivamente generico, come chiesto dalle difese: «I fatti imputati ai due emergono in maniera tutto sommato chiara». Né si può parlare di una desistenza implicita delle accuse, quindi non si può applicare il principio ne bis in idem. Il procedimento riprenderà dunque nel pomeriggio con l’interrogatorio dei due imputati.