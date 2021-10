Il percorso di 52 km, a cavallo tra Italia e Svizzera, si snoda in un paesaggio mozzafiato - la Centovallina è stata inserita dalla rivista specializzata Lonely Planet tra le 10 linee ferroviarie più belle del mondo - in cui la natura offre il meglio di sé in ogni stagione: dai fiabeschi paesaggi invernali imbiancati dalla neve, alle infinite tonalità del verde in primavera ed estate, fino ad arrivare allo scenario autunnale in cui le calde tonalità del rosso, giallo e arancione dipingono un quadro a cielo aperto regalando viste mozzafiato. Mascherina e green pass

Nel pieno rispetto del distanziamento sociale e delle limitazioni dovute alle normative per il contenimento del Covid-19 (mascherina obbligatoria a bordo e green pass per l’ingresso sia in Italia sia in Svizzera), la Ferrovia Vigezzina-Centovalli conferma quindi l’offerta autunnale con il biglietto speciale che prevede un viaggio di andata e ritorno, con partenza da Domodossola o da Locarno e la possibilità di effettuare una sola sosta intermedia. Il biglietto - valido due giorni per chi pernotta a Locarno o Domodossola - include la prenotazione obbligatoria del posto a sedere ed è valido su tutti i treni internazionali che circolano ogni giorno con otto collegamenti in partenza da Domodossola e altrettanti da Locarno. Tutti i treni sono dotati di ampie vetrate e garantiscono un’eccellente visibilità e comfort di viaggio. Maggiori informazioni e altre proposte autunnali su www.vigezzinacentovalli.com/foliage.