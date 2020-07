Riaperta la Mappo-Morettina

(Aggiornato alle 18.20) La galleria Mappo-Morettina è stata riaperta dopo che un incidente ha bloccato il traffico in entrambe le direzioni. Rimangono comunque forti i disagi in zona, in particolare tra Solduno e Locarno e tra Tenero e Minusio. Le cause del sinistro sono ancora sconosciute, ma si ipotizza un probabile tamponamento. Proprio in questi giorni stanno tenendo banco le importanti criticità rilevate dall’USTRA, in particolare sulle uscite di sicurezza della galleria situate a 600 metri l’una dall’altra, una distanza definita «troppo elevata». Il problema verrà risolto a partire dal 2025 e fino ad allora è prevista una misura transitoria come la riduzione del limite di velocità a 60km/h nelle ore di punta.