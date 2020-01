È scattato il quarto ricorso consecutivo del PS contro i conti della Città di Locarno. «Abbiamo iniziato in gennaio con il Preventivo 2019 e il mancato ammortamento dell’autosilo di largo Zorzi. Con il Consuntivo 2018 abbiamo ribadito la questione dell’ammortamento dell’autosilo previsto a Preventivo 2018 e in un separato ricorso abbiamo contestato le registrazioni di numerose spese di manutenzione corrente al conto investimenti. Nell’ultimo ricorso contro il Preventivo 2020, in aggiunta al malloppo precedente, abbiamo ravvisato l’imprudente operazione di rivalutazione delle azioni della Società Elettrica Sopracenerina. Questioni tecniche agli occhi dei più, ma che hanno importanza rilevante e seria nella somma finale», sottolinea in una nota il PS, ribadendo quanto già esposto durante la seduta di Consiglio comunale del 16 dicembre scorso, in cui la maggioranza aveva però approvato i conti per il 2020. «Quella attuale è una contabilità cosmetica, che tende ad abbellire la situazione finanziaria della Città, ma che non è conforme alle regole contabili che un Comune è tenuto a rispettare per legge e per trasparenza verso i suoi cittadini», asserisce ancora il PS. «Ecco perché non ci stiamo, questo agire getta fumo in faccia ai cittadini, impedendo di avere una chiara visione del debito pubblico e di avere consapevolezza dei reali mezzi necessari per affrontare gli investimenti futuri e lo sviluppo della Città».