Mentre vanno allentandosi le misure di contenimento legati alla pandemia di coronavirus, cambiano anche le attività e gli obiettivi degli enti pubblici. A Locarno, ad esempio, dopo che la Polizia comunale si era concentrata sulle attività di prevenzione e controllo relative alle disposizioni per l’emergenza, ora, con la ripresa di varie attività, tornerà ad effettuare i controlli sul traffico fermo. In pratica, dunque, gli agenti controlleranno le auto parcheggiate, sanzionando chi avrà violato le regole. E questo anche per garantire la giusta rotazione dell’occupazione, soprattutto nelle zone centrali della città. Non solo, si rammentano pure le possibilità di pagamento delle tariffe tramite l’applicazione «Parkingpay» e «Twint» scaricabili sui propri cellulari, e la possibilità di usufruire di stalli a lunga durata e con tariffe contenute nelle seguenti vie e zone: Posteggio Palexpo, Viale Respini, Via A. Nessi, Via Canevascini, Via delle Scuole, Via Pestalozzi, Via Saleggi, Via Varesi, Via ai Monti, Locarno Monti e zona Tennis coperto alla Morettina. Sempre nell’ambito dei nuovi interventi in seguito agli ultimi allentamenti, la Città, cosciente delle difficoltà economiche di esercenti e commercianti, mette a loro disposizione la possibilità di estendere temporaneamente l’occupazione del suolo pubblico. Chi fosse interessato ad usufruire di tale possibilità può farlo rivolgendosi direttamente alla Polizia comunale.