È rientrata a casa la 22.enne, ferita 13 giorni fa a Solduno con un colpo di fucile a pallettoni dall’ex fidanzato. A confermare le dimissioni dall’ospedale un post su Instagram della ragazza. Una foto, che mostra la sua mano mentre accarezza dolcemente una cagnolina e poche parole: «Finalmente riunite. La mami non va più via amore mio». Malgrado il suo ferimento con un’arma da fuoco a distanza ravvicinata, la giovane – ricordiamo – era stata dichiarata fuori pericolo già sabato 23 ottobre. E ora il rientro a casa alla ricerca della normalità dopo un fatto così drammatico. Intanto continua l’inchiesta coordinata dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri, che per il 20.enne arrestato subito dopo l’accaduto, residente nel canton San Gallo, ipotizza il reato di tentato assassinio, subordinatamente quello di tentato omicidio intenzionale. Un 20.enne che, come emerso in questi giorni, perseguitava la ragazza, tanto che si di lui pendeva un ordine restrittivo, ottenuto dopo che la seguì addirittura in vacanza in Toscana.