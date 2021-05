Ed è così che la decennale manifestazione svizzera di sensibilizzazione della popolazione nei confronti della natura, che si svolge in occasione della «Giornata mondiale della biodiversità proclamata» dalle Nazioni Unite per commemorare l’adozione del testo della «Convenzione per la diversità biologica», avvenuta il 22 maggio 1992, ha trovato nelle Isole di Brissago la sua «piattaforma» ideale. «Questo non solo è un angolo di paradiso ma ci permette di fare il giro del mondo della biodiversità in pochi ettari quadrati», ha sottolineato il direttore del Dipartimento del territorio Claudio Zali introducendo la presentazione del Festival della Natura in programma nel Canton Ticino da domani al 30 maggio. La scelta delle Isole, ha ricordato Zali, «evidenzia il ruolo del Giardino botanico e la sua messa in rete a livello cantonale, nazionale ed internazionale. E abbastanza presto, in collaborazione con il Museo cantonale di storia naturale che sarà trasferito a Locarno, esse svilupperanno ulteriormente le attività divulgative e di mediazione culturale per valorizzare le particolarità e le caratteristiche naturalistiche del nostro patrimonio territoriale», ha detto.

Occasioni di riflessione