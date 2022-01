In particolare l’orario ridotto introdotto il 3 gennaio sarà mantenuto fino a nuovo avviso esclusivamente per la linea 1 (Gordola-Tenero-Locarno-Ascona-Losone) e per la linea 7 (Locarno-Losone), che continueranno a circolare, anche nelle ore di punta, con una cadenza di 15 minuti anziché dei consueti 10. «Sulla base delle risorse disponibili e delle valutazioni effettuate nel corso della settimana – segnalano però le FART – sono stati identificati alcuni accorgimenti che mirano a massimizzare l’efficienza del servizio di trasporto offerto con la ripresa delle attività». Da lunedì saranno dunque introdotte alcune novità. Ad esempio la prima corsa del mattino e l’ultima della sera saranno assicurate anche per le linee 1 e 7, per garantire l’abituale catena di trasporto al nodo di interscambio di Locarno Stazione per le diverse destinazioni a lunga percorrenza. Inoltre le corse della linea 7 saranno prolungate fino alla fermata di Losone/Zandone ogni 30 minuti. Infine saranno assicurate tutte le corse destinate al trasporto scolari (corse integrate) e le abituali corse di supplemento. Maggiori informazioni si trovano sul sito www.fartiamo.ch, sull’App e nei canali di informazione elettronici, costantemente aggiornati.