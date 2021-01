Un oliato meccanismo pronto ad adattarsi a qualsiasi cambiamento. È il dispositivo messo in campo dalla Città di Locarno per far fronte all’emergenza COVID-19 nella scorsa primavera, sempre mantenuto attivo e aggiornato a seconda delle necessità. Fra i vari servizi messi a disposizione della popolazione, vi è quello della spesa a domicilio (e di altre mansioni, come il ritiro della posta o la gestione dei rifiuti domestici). Se durante la prima ondata ad usufruirne erano stati, in particolare, gli anziani e le persone vulnerabili (soprattutto nel periodo in cui erano entrate in vigore le misure riguardanti gli over 65), oggi le cose sono cambiate.

Per ora richieste limitate

«Fin dall’inizio della seconda ondata – spiega al CdT Giacomo Filliger, consulente accademico del Comune – con l’aumento...