Libera circolazione e jet da combattimento possono tirare un sospiro di sollievo. Nonostante il ritrovamento a Centovalli di alcune buste di trasmissione, 69 per la precisione, rimaste escluse dai lavori di spoglio delle votazioni federali del 27 settembre scorso, l’esito uscito dalle urne non verrà modificato.

Il ritrovamento è stato segnalato dalle autorità comunali alla Cancelleria dello Stato, la quale ha pertanto proceduto con uno spoglio aggiuntivo. I voti derivanti da queste buste, come detto, non hanno alcun impatto sull’esito della votazione.

Le autorità cantonali sono state informate venerdì 2 ottobre, le buste erano state depositate per tempo nell’apposita cassetta per il voto per corrispondenza, ma erano rimaste escluse dallo spoglio, che è poi stato eseguito lunedì 5 ottobre dal servizio dei diritti politici della Cancelleria dello Stato.