Sebbene le incognite non manchino, vista la persistenza della pandemia da coronavirus, l’Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli (OTLMV) guarda al 2021 con «prudente ottimismo». E le previsioni, illustrate dai vertici dell’ente in concomitanza con l’assemblea del Preventivo svolta per corrispondenza, indicano una leggera ripresa rispetto al complicato 2020, che comunque – almeno sulle sponde del Verbano – è stato meno catastrofico di quanto inizialmente paventato. «Ci avviamo verso la fine di un anno turistico decisamente fuori dagli schemi», commenta il presidente dell’OTLMV Aldo Merlini. «Assieme ai Grigioni, il Ticino, e in particolar modo proprio il Locarnese, sono le regioni che hanno dimostrato la migliore ‘performance’ a livello svizzero». La perdita di pernottamenti, pari a circa il -15%, sarà appunto molto più contenuta rispetto a quanto si potesse temere in marzo. «Un risultato che è quasi un unicum a livello nazionale. E per il 2021 siamo abbastanza fiduciosi», gli fa eco il direttore Fabio Bonetti. «Al netto di imprevedibili sorprese negative legate alla pandemia, riteniamo che il nuovo anno possa essere simile a quello appena passato e probabilmente un po’ migliore».

Eventi e ricerca di normalità

Bonetti, a proposito, aggiunge che l’OTLM si sta attrezzando per poter tornare per affrontare al meglio la nuova stagione turistica. Una stagione che «dovrebbe comportare, si spera, un progressivo, lento ritorno a una certa normalità». Una normalità rappresentata anche dai grandi eventi, giocoforza cancellati nel 2020, ma che per il 2021 sono stati pianificati. «Ovviamente il loro format dipenderà dalla situazione pandemica e dalle regole del gioco», rimarca però il direttore dell’OTLMV.

La deregionalizzazione

L’anno venturo non sarà caratterizzato solo dall’evoluzione pandemica. Ma anche dalla svolta epocale del trasporto pubblico, di cui AlpTransit è foriero. «In Ticino – spiega ancora Bonetti – entreremo nell’era della ‘deregionalizzazione’ del turismo. Grazie alla nuova galleria del Monte Ceneri, ai collegamenti ferroviari rapidi e al potenziamento del trasporto pubblico, a medio termine la mobilità turistica aumenterà e la nostra regione sarà, ancora più che in passato, un perfetto punto di partenza per godere di tutta l’offerta cantonale». Il mercato di riferimento, ovviamente, rimarrà quello interno, ciò che dovrebbe rivelarsi un atout anche per il 2021. Di qui la previsione di leggera ripresa sul fronte dei pernottamenti, anche non si pensa di riuscire a tornare già ai livelli del 2019.

Finanze sane

Tra incognite e novità è quindi stato un compito arduo stilare il Preventivo 2021. «Fortunatamente – osserva il direttore finanziario Marco Cacciamognaga – beneficiamo di una situazione solida, che ci permette di guardare con fiducia al futuro», anche a fronte di un risultato che in moneta sonante prevede una perdita d’esercizio di 196.000 franchi. La situazione finanziaria dell’OTLMV rimane tuttavia sana: il conto comprende ammortamenti per 300.000 franchi e l’eventuale disavanzo potrà essere compensato attingendo al capitale proprio accumulato negli anni scorsi, che ammonta a poco meno di 1,6 milioni di franchi.

Non mancano gli investimenti

«Tra le cifre, spiccano anche i cospicui fondi destinati ai sentieri (1,85 milioni), i contributi e i sussidi per circa 2 milioni di franchi per animazioni, manifestazioni e grandi eventi, nonché l’aumento previsto per l’importante categoria prodotti e progetti (854.000 franchi a preventivo)», conclude il direttore operativo Benjamin Frizzi. Categoria, quest’ultima, che conta di investire maggiormente per i settori mountain bike (anche grazie al neonato centro di competenza cantonale, di cui l’OTLMV è capofila), famiglie (oggetto di un importante progetto di rilancio specifico), outdoor (mai importante come in questo momento) e digital (web e social). Tra i progetti sostenuti, infine, da segnalare il nuovo concetto della «Walk of Fame» ai giardini Rusca. Senza dimenticare un aumento degli investimenti nel settore dei congressi.

©CdT.ch - Riproduzione riservata