Alcuni episodi di violenza che avevano spinto tutti – soprattutto le autorità degli enti locali e le associazioni attive nel settore – ad interrogarsi su che fare, ma anche l’esigenza di mettere in rete quanto, già allora, ruotava attorno ad una fascia d’età fondamentale per il futuro della regione. Erano state queste le molle che, nel 2005, avevano portato alla nascita del Gruppo operativo permanente sul disagio giovanile a Locarno (il cosiddetto GOP), organismo che, dopo vari anni di attività, aveva cessato di esistere. Ora i rappresentanti del PPD in seno al Consiglio comunale cittadino (primi firmatari Mauro Belgeri e Alberto Akai) propongono di reintrodurlo, firmando una mozione in tal senso. Il motore che spinse alla nascita del GOP, ricordano i mozionanti, era «la convinzione di non poter risolvere» la situazione «a compartimenti stagni».