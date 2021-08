È un po’ come una fenice, la grà di Moghegno. L’incendio dello scorso anno non l’ha – fortunatamente – ridotta del tutto in cenere, per la verità, ma le fiamme divampate nel novembre 2020 qualche danno l’hanno comunque provocato. Conseguenze sufficienti per impedire la normale attività del metato. Ma le responsabili del Centro natura Vallemaggia (CNVM) non sono rimaste con le mani in mano e, anche grazie al fatto che la struttura era assicurata, hanno subito avviato la procedura per la ristrutturazione. A distanza di nove mesi, i lavori sono conclusi e, se tutto andrà come previsto, la grà potrà essere regolarmente caricata il prossimo 21 ottobre. Tornando ed essere luogo privilegiato dove tramandare alle generazioni future la cultura della castagna.

Roghi: un fenomeno frequente

L’incendio di...