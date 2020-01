Nella serata di martedì 31 dicembre la Centrale comune d'allarme della polizia cantonale è stata allertata per una persona colpita da malore in un'abitazione di via Pioda 26 a Locarno. Si tratta di una 52enne cittadina svizzera domiciliata nel Locarnese, rinvenuta poi morta al momento dell'arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Locarno nonché i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA). Gli accertamenti finora esperiti non permettono di escludere l'intervento di terze persone. Per questo è stato nel frattempo fermato un uomo la cui posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti. L'inchiesta è coordinata dal Sostituto Procuratore generale Nicola Respini.