Il Conservatorio internazionale di scienze audiovisive (CISA), in ragione dell’evoluzione negativa della situazione della pandemia da coronavirus, ha in definitiva scelto di rinviare a data più opportuna la cerimonia di consegna dei diplomi 2020. E questo a titolo squisitamente prudenziale, malgrado l’evento fosse stato organizzato rispettando tutte le regole in vigore oggi per contenere la diffusione della COVID-19.

La Cerimonia era in programma per domani al PalaCinema di Locarno, con un ricco programma che prevedeva anche la proiezione di alcuni lavori degli studenti. Ma, appunto, per prudenza è stata rinviata a quando la situazione permetterà di svolgerla con più serenità.