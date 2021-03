Poteva essere uno dei temi caldi delle prossime elezioni comunali, ma il referendum sul comparto stazione FFS di Muralto è stato rinviato a data da destinarsi. Messo in calendario per il 13 giugno, il Municipio ha deciso di seguire le indicazioni del Consiglio di Stato che ha valutato come prematura la consultazione popolare. Almeno finché non s’è esaurito l’iter ricorsuale di alcuni privati cittadini che si sono opposti al voto in Consiglio comunale sulla variante di PR per edificare l’area occupata attualmente dal parking della stazione e sul credito di 4,7 milioni di franchi per la costruzione grezza della pensilina del futuro nodo intermodale. «Il governo – ricorda il Municipio di Muralto nel comunicato pubblicato oggi sul sito – indica che, a fronte di una risoluzione di Consiglio comunale contestata in via ricorsuale da tre ricorrenti dinnanzi al Consiglio di Stato e al contempo oggetto di una domanda di referendum riuscito, la priorità deve essere concessa alla procedura ricorsuale, e la popolazione può essere chiamata a votare sul referendum solo dopo che sarà accertata definitivamente la legalità del provvedimento suscettibile di essere posto in votazione».