Con le prime luci dell’alba sono riprese le operazioni di spegnimento dell’incendio boschivo che divampa da ormai oltre un giorno sui monti Gambarogno nella zona dell’alpe di Neggia. «Lo sforzo principale dei pompieri in queste ore si concentra nel mantenere le fiamme al di sopra della strada che conduce ad Indemini» spiega al CdT il sindaco di Gambarogno Gianluigi Della Santa al rientro di una ricognizione in elicottero insieme la comandante del copro dei Civici pompieri di Bellinzona Samuele Barenco. Il fronte dell’incendio non è infatti molto lontano dal villaggio di Indemini i cui abitanti sono stati fatti precauzionalmente sgomberare domenica sera insieme quelli delle frazioni di Ri, Pezze e Boè. La maggior parte ha trovato alloggio presso amici o parente, mentre 11 di loro hanno dovuto far capo al rifugio della Protezione civile a Quartino. «Evidentemente non hanno lasciato le loro abitazioni a cuor leggero» sottolinea Della Santa.