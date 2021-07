La Società Elettrica Sopracenerina (SES) comunica che la quasi totalità dei guasti alla rete elettrica nel Gambarogno (monti di Vairano, monti di Piazzogna e monti di Fosano) e in Valle Verzasca (da Brione Verzasca a Sonogno) è stata ripristinata. Questo grazie al lavoro dei tecnici impegnati e alla collaborazione di alcuni partner esterni, fa sapere la SES. «Priorità è stata data alle abitazioni primarie» si legge nel comunicato, mentre «domani proseguiranno le operazioni di ripristino per alcuni casi particolari e le abitazioni secondarie».

Precedentemente, la SES aveva comunicato che, a causa delle condizioni meteorologiche avverse, si erano registrati in particolare guasti sulle linee primarie 16 kV in diverse zone del comprensorio. «Ci scusiamo sin d’ora con la popolazione toccata dai disagi e, per motivi di sicurezza, invitiamo a non avvicinarsi e toccare eventuali fili o cavi elettrici caduti a terra» aveva concluso la SES.