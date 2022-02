Sì al risanamento delle Scuole elementari dei Saleggi, «ma che sia l’ultima volta». Sì agli orti sociali, ma non senza ordinanza e regolamento. Due sì condizionati per queste trattande, mentre sulle altre due all’ordine del giorno nella seduta consiliare cittadina di questa sera (rivalorizzazione del Parco Passetto e sul rinnovo e il potenziamento della rete idrica a Riazzino) riferiremo domani.

È passato non senza mugugni in aula il credito per la progettazione e la realizzazione delle opere di controventatura statica, la sostituzione del pavimento della palestra, per la sostituzione delle porte di compartimentazione antincendio, la realizzazione del sistema di sicurezza “linea vita” sul tetto e per il cambio di destinazione del locale serbatoi del Blocco C delle Scuole comunali ai Saleggi....