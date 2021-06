Versa in gravi condizioni l’83.enne cittadino svizzero domiciliato nei Grigioni che ha rischiato di annegare questo pomeriggio poco dopo le 14.30 in zona Lido Mappo a Tenero. Secondo quanto comunicato dalla polizia cantonale l’anziano, per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha accusato un improvviso malore mentre faceva un bagno nel lago, ad alcuni metri dalla riva. L’uomo è stato tratto in salvo e riportato a riva da alcune persone che si trovavano nelle vicinanze. Sul posto, oltre ad agenti della polizia cantonale e, in supporto, della polizia intercomunale del Piano, sono intervenuti i soccorritori del Salva che, dopo aver prestato le prime cure all’83.enne, lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. Stando a una prima valutazione medica l’uomo versa in gravi condizioni, tali da metterne in pericolo la vita.