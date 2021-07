«Si può fare di più». È una sorta di credo quello di Mauro Cavalli, neopresidente del FC Locarno (vedi box), che ha recentemente guadagnato la promozione in Terza lega. Una filosofia che sintetizza appieno lo spirito del nuovo corso delle bianche casacche, dopo il fallimento di qualche anno fa. Uno spirito poggiato sulla consapevolezza di aver già raggiunto obiettivi ragguardevoli – perché rinascere dalle proprie ceneri dovendo partire dalla Quinta lega non è certo una bazzecola – ma nel contempo che il club dalla storia ultra centenaria non ha ancora raggiunto la meta. «Cerchiamo di trovare la collocazione che meritiamo», conferma appunto Cavalli. «Non chiedetemi però quale sia. Non possiamo più pensare di proporre un calcio di livello nazionale, ma con ogni probabilità dovremmo poterci situare...