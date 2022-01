Prima, dentro il bar Castello, sono volate parole grosse e qualche spintone tra quattro o cinque abituali avventori già «alticci». Fuori dal locale poi sono partiti i cazzotti. E a rimetterci con un vistoso taglio allo zigomo uno dei protagonisti della rissa scoppiata tra mercoledì e giovedì notte davanti al bar di via Franchino Rusca, in uno dei luoghi più caldi - nonostante le basse temperature invernali - della «movida» locarnese. «Ma i fatti dell’altra notte non hanno nulla a che vedere con gli altri episodi di violenza che recentemente hanno caratterizzato la zona tra via Rusca, piazza Castello e la Rotonda - precisa il comandante della Polizia di Locarno Dimitri Bossalini -. C’è stata una scazzottata tra soggetti della regione peraltro già noti per i loro comportamenti rissosi e violenti,...