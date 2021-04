Da piazza Grande a Largo Zorzi sarà una «Nouvelle Belle Époque». Il Municipio di Locarno ha deciso di confermare le raccomandazione della giuria nella scelta del progetto per la sistemazione degli spazi pubblici del centro urbano, dunque il salotto cittadino, che sarà ridisegnato secondo i dettami del progetto «La nouvelle belle époque» presentato dalla comunità di lavoro Studio WE architetti, Pool Architekten, Guscetti studio d’architettura e Rotzler.Land e Linea landscape architecture. Oggetto del concorso era l’intero spazio pubblico ubicato tra il Debarcadero e la rotonda di Piazza Castello, con una superficie di oltre 43.000 mq. Un’area composta da piazze, viali e giardini che la Città intende valorizzare nei prossimi anni, anche in funzione della loro fruizione pubblica quotidiana e dei numerosi eventi che vi si svolgono. Il sindaco e presidente della giuria Alain Scherrer: «I cittadini di Locarno sono molto legati a questi luoghi ed era quindi importante operare con la giusta sensibilità per ottenere un risultato di qualità. Personalmente sono molto soddisfatto della nostra scelta», ha dichiarato. Tutti i progetti saranno visionabili dal pubblico presso la sala al terzo piano del PalaCinema, a partire dal prossimo 12 aprile per due settimane.