Il corpo senza vita del 78.enne scomparso a Brissago il 19 dicembre scorso è stato localizzato questa mattina in fondo ad un dirupo da un elicottero della REGA. A segnalarlo sono RescueMedia e la Polizia cantonale. Lo sventurato sarebbe incorso in una caduta mentre percorreva un sentiero in zona Cagetto, sopra la dogana di Madonna di Ponte.