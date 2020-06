Ce l’hanno fatta gli iniziativisti di Brione sopra Minusio. Guidati da Angelo Milesi, marito del sindaco Fabrizia Milesi, hanno raggiunto e superato la quota minima delle 54 firme necessarie per opporsi alla decisione adottata dalla maggioranza municipale, che aveva optato per la soppressione della quarantina di cassonetti per rifiuti distribuiti sul territorio comunale. In alternativa si prevedeva che abitanti e proprietari delle molte residenze secondarie situate nella località collinare del Locarnese facessero capo al nuovo centro di raccolta. A suscitare le maggiori perplessità, il fatto che la misura toccasse in modo particolare la popolazione anziana, spesso impossibilitata a spostarsi in automobile per raggiungere la struttura realizzata da poco. Da qui il lancio dell’iniziativa popolare. Nel frattempo i cassonetti sono già scomparsi da Brione, mentre l’Esecutivo ha istituito un servizio grazie al quale è possibile far capo all’operaio comunale per il ritiro dei rifiuti. Le richieste devono però essere motivate e inoltrate per iscritto, cosa che secondo gli iniziativisti è eccessivamente complessa e troppo burocratica. Ora, dunque, le firme saranno presto consegnate alla Cancelleria comunale. Se il numero minimo (il 15 per cento degli iscritti in catalogo) risulterà valido, il Municipio sarà chiamato a presentare un messaggio al Consiglio comunale. Quest’ultimo potrà accettare l’iniziativa o proporre un controprogetto. In tal caso saranno i cittadini ad avere ultima parola. Da notare che i promotori dell’iniziativa chiedevano il mantenimento dei cassonetti almeno fino alla fine dell’anno, in modo da poter monitorare la situazione e stabilire l’efficacia del nuovo sistema.