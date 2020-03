Edificio ridotto nella sua volumetria, con 3 piani in meno rispetto a quanto previsto inizialmente (progetto del team Botta). Ma anche un arretramento da via Collegiata di 7 metri. Il tutto per non penalizzare le proprietà a monte e per evitare un corpo mastodontico in piazza Stazione, tutelando nel contempo l’edificio di alto valore storico rappresentato dalla chiesa di San Vittore. Sono le peculiarità della variante di Piano regolatore (PR) del comparto della stazione, presentate alla stampa dal Municipio di Muralto, che sarà vagliata dal Consiglio comunale durante la prossima seduta prevista tra un paio di settimane.

Risposta alle critiche

Queste misure dovrebbero almeno in parte rispondere alle osservazioni contenute nell’appello-petizione, firmato da una sessantina di commercianti (anche albergatori) e da un cinquantina di residenti nel mese di dicembre. «Giungere alla stesura del messaggio è stato un lavoro titanico», ha spiegato il sindaco Stefano Gilardi, ricordando che si è dovuto trovare un accordo con FFS, Cantone, Commissione intercomunale dei trasporti, FART e Confederazione. «Il Comune può agire sulla pianificazione», ha sottolineato. «Mentre altre misure che influenzano l’area della stazione, volenti o nolenti, non sono di nostra competenza. Come il traffico, i semafori, il terminale degli autobus. Le critiche ricevute sono più che legittime, ma non possiamo fare altro che analizzarle e girarle a chi di competenza».

Non si vuole cementificare

«Ci troviamo di fronte a un cambiamento epocale sul nostro territorio», gli ha fatto eco il capo del Dicastero sicurezza ed edilizia privata, Renato Canziani, rimarcando che l’intento del Municipio è sempre quello di mantenere la più alta qualità di vita possibile. Nessuna volontà di cementificare, dunque. Anzi, si è cercato di sfruttare al massimo una rivoluzione – di cui AlpTransit è foriero – che giocoforza toccherà Muralto. La stazione, d’altronde, si trova proprio in questo comune. «Il tutto passando da un piano di quartiere, perché anche se i progetti venissero realizzati a tappe, è importante avere sin da subito una visione unitaria, in modo da evitare scempi».

Il parco pubblico

Tre i punti principali della variante di PR. In primis, ed è la questione più delicata, v’è come accennato lo stabile residenziale (delle FFS) con autosilo pubblico. Detto del ridimensionamento dei volumi, sottolineando che l’altezza non supererà quella delle costruzioni vicine (come l’hotel Rio per intenderci), sopra l’autosilo il Municipio ha fortemente voluto, e ottenuto sobbarcandosene i costi stimati in 1,75 milioni, che venga creato un vero parco pubblico di 3.500 metri quadrati. Un polmone verde nel bel mezzo di Muralto, che, tra l’altro, non potrà superare il livello del sagrato della chiesa. In definitiva, per dirla con il sindaco, «il progetto Botta è servito da base per la variante di PR, ma ciò che proponiamo è differente». Ora ci si trova nella fase della pianificazione. Per la costruzione saranno evidentemente presentate le necessarie domande. E anche organizzati concorsi d’architettura. Tornando all’autosilo, invece, sono previsti 420 parcheggi, di cui 120 saranno di proprietà del Comune.

La pensilina degli autobus

Se un corpo sarà destinato ai servizi delle FFS (compresi spazi di vendita), v’è poi la pensilina degli autobus. Il cosiddetto nodo intermodale. «Sopra la pensilina – ha spiegato Canziani – viene proposta un struttura con spazi di circa 1.300 metri quadrati». In particolare, per la sua occupazione, si pensa alla formazione. Discussioni sono in atto. «La pensilina sarebbe stata costruita comunque», ha continuato Canziani. «Ne abbiamo dunque approfittato per dare un senso ancora maggiore a questo grande tetto».

Connessione con il lungolago

Nel grande tema della stazione, ricordiamo, entra anche il sottopassaggio, che sbucherà sul lungolago. Due terzi del collegamento verticale sono in costruzione. L’ultimo tratto è invece fermo a seguito del ricorso di un privato. Mentre per il lungolago è allo studio una Zona d’incontro, mantenendo comunque un centinaio di posteggi.

