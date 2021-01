Comparto per comparto, Locarno sta disegnando la città del futuro. E dopo la fascia che va dal debarcadero a piazza Castello (dal cui concorso, riguardante anche piazza Grande, scaturirà prossimamente il nome del vincitore) e la pregiata area del monumento visconteo (recentissima la selezione dei dieci finalisti), è ora la volta della Morettina, dove si concretizzerà una vera e propria rivoluzione. Ne sarà principale artefice il Cantone, ma anche il Comune farà la sua parte, concentrandosi in particolare sul nuovo assetto del palazzetto ex FEVI, oggi diventato Palexpo.

Un tassello fondamentale

Da quando, nel 2015, la struttura sportivo-espositiva era passata nelle mani della Città, ci si era spesso interrogati sul suo futuro, anche pensando alle esigenze del Locarno Film Festival. Col passare...