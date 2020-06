La Funivia San Carlo-Robiei, in val Bavona, di proprietà dell’Ofima riprenderà le corse domani, sabato 13 giugno, con orario invariato rispetto a quello dell’anno scorso. L’impianto rimarrà in funzione giornalmente fino al 4 ottobre. Per tutelare la salute degli utenti e dei collaboratori è stato allestito un piano di protezione contro il Covid-19, consultabile sul sito internet www.robiei.ch. In particolare sarà obbligatorio l'uso della mascherina di protezione in cabina. La neve caduta a Robiei durante i mesi invernali si è praticamente quasi completamente sciolta, grazie anche alle piogge di questi giorni. Per gli appassionati della pesca si segnala che il lago di Robiei può essere facilmente raggiunto dalla stazione d’arrivo della teleferica. Anche per questa stagione viene proposto un percorso segnalato di walking di circa 11 km che si estende tra i 1.900 metri del lago di Robiei e i 2.300 metri del lago Cavagnoli. Si tratta di un percorso in ambiente prettamente alpino da cui si può godere di una suggestiva vista sul ghiacciaio del Basodino e sulle cime dell’alta Vallemaggia.