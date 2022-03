Ora è ufficiale: la città di Locarno acquista dal Cantone la Rotonda di piazza Castello, oltre 8.000 mq. di spazio vuoto alla confluenza di cinque strade di grande scorrimento. Sono 450 mila franchi che il Municipio mette sul piatto dopo una lunga ed estenuante trattativa con il Demanio cantonale che ad un certo punto era arrivato a chiedere il doppio, circa un milione di franchi. Nel credito richiesto sono compresi 140 mila franchi per il «workshop», vale a dire un concorso di studio per valorizzare la nuova «piazza grande» di Locarno e sfruttarne maggiormente le potenzialità come luogo di aggregazione e svago. I dettagli sull’edizione di domani del CdT.