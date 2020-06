Altro brutto colpo per le migliaia di appassionati di corse podistiche in Ticino. Dopo l’annullamento del Giro Media Blenio in pieno lockdown, essendo previsto a Pasquetta, e dopo la rinuncia anche al «Piano B» della Stralugano a fine agosto, oggi è giunto un altro... KO. Si tratta della Ascona-Locarno Run, in cartellone il 17 e 18 ottobre. La situazione straordinaria della pandemia ha costretto gli organizzatori ad annullare con rammarico la 6. edizione dell’appuntamento dedicato agli appassionati del running e del walking su più distanze. «Al primo posto c’è la tutela della salute di tutti» hanno spiegato ai frequentatori abituali tramite una newsletter. Nella stessa anche uno sprone agli sportivi: «Non molliamo, continuiamo ad allenarci!». L’appuntamento sarà per il 16 e 17 ottobre 2021.