Comprare con un franco un rustico con vista panoramica sul Lago Maggiore e perdipiù avere il collegamento 5G in alta quota, cioè una rete internet superveloce che a tutt’oggi in città o in pianura gli utenti si sognano. Prosegue il progetto del Municipio di Gambarogno di valorizzare e rilanciare il nucleo montano di Sciaga, in alta Val Veddasca, nei pressi di Indemini, offrendo una decina di rustici al prezzo simbolico di un franco ciascuno. Dopo il via libera ottenuto in Consiglio comunale, seppur condizionato alla presentazione di un progetto più definito da riportare per l’approvazione in Legislativo, il sindaco Tiziano Ponti ci conferma che si sta lavorando per ottenere l’OK cantonale e federale per l’alienazione degli stabili. «Non intendiamo vendere dei rustici, seppur a prezzo simbolico,...